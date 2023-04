Bambi gaat op avontuur en zwemt een kanaal over

De brandweer is zondagavond in Helmond uitgerukt om een damhert te helpen. Die was even daarvoor losgebroken uit een hertenkamp en ging vervolgens op avontuur.

Het dier stak verschillende wegen over en passeerde zelfs al zwemmend een kanaal. Daarna liep het een bedrijventerrein bij de Kanaaldijk Zuid-Oost op, bij de N612. Daar is het vervolgens uitgeput achter een stapel pallets gaan liggen. Iemand zag het dier lopen en belde 112, terwijl hij het damhert volgde. Het dier is met een vangstok gevangen en door de eigenaar meegenomen.

Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision Mediaprodukties.