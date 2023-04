Simons krijgt de toorn van de Kerkhofjes over zich heen: 'Terechte wissel'

PSV pakte drie punten mee uit Volendam, maar verder vonden de gebroeders Van de Kerkhof het huilen met de pet op. In de nieuwe Willy en René Podcast vragen de gebroeders zich af waarom Jordan Teze nog in de basis staat. En onderweg naar de dubbele topper tegen Ajax moet ook sterspeler Xavi Simons het ontgelden. "Voetbal is een teamsport maar Xavi denkt blijkbaar dat hij de enige is dat hij kan voetballen. Hij is volkomen terecht gewisseld."

Meestal is Simons bij PSV de beste van het veld maar dat was deze keer wel anders. "Van Aanholt ging wel drie keer langs hem buitenom maar hij verdomt het om die bal te geven", zegt Willy geërgerd. "Dan denk ik: wat mankeert jou? Hij denkt blijkbaar dat hij de enige is bij PSV die kan voetballen maar het is wel een teamsport." Simons baalde zichtbaar van zijn wissel. "Hij keek als een kind dat geen lolly kreeg maar dit is wel een keer goed voor hem", aldus Willy. Ook verdediger Jordan Teze kreeg de handen van de broers niet op elkaar. "Dat zo'n jongen zo slecht kan spelen... Achterin was het bij PSV af en toe echt een drama", vindt René. "Dat zo'n spelertje van Volendam gewoon drie man van PSV in de luren kan leggen zonder dat hij wordt neergelegd. Nee, wij zeggen: gaat u maar voor. Huilen met de pet op!"

"Luuk de Jong gaat twee keer scoren."

Ondanks alles zijn Willy en René toch positief gestemd over de twee wedstrijden voor de competitie en de beker tegen Ajax die eraan zitten te komen. "Dat zijn heerlijke wedstrijden om te spelen. Dan zijn ze echt wel scherp", zegt Willy. Zijn broer denkt daar net zo over: "Voor dat soort wedstrijden hoef je niet gemotiveerd te worden. Als dat wel zo is dat moet je geen voetballer worden. Daarbij heeft PSV volgens Willy het voordeel dat Alvarez ontbreekt bij Ajax. "Dus Luuk de Jong gaat twee keer scoren." Willy en René zijn allebei overtuigd van een zege voor PSV volgende week. In de nieuwe podcast bakkeleien zij over de ideale opstelling én gaat het over de enige rode kaart die Willy ooit kreeg in zijn loopbaan. Want dat was ooit ook in een thuiswedstrijd tegen Ajax.