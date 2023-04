Veel meer verkeersdoden dan vorig jaar, Brabant is weer koploper

Brabant is na een jaartje afwezigheid weer koploper als het gaat om het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in Nederland. In 2022 kwamen er 140 mensen om in het verkeer in Brabant, het meeste van alle provincies. Dat zijn veel meer doden dan vorig jaar. Toen vielen er 91 verkeersdoden in de provincie.

Jarenlang ging Brabant aan kop als het gaat om het aantal verkeersdoden, tot 2021. In dat jaar was Brabant voor het eerst in zeven jaar niet meer de provincie met het hoogste aantal dodelijke verkeersslachtoffers. Maar die titel hebben we nu dus helaas weer terug.

Het aantal Brabantse verkeersdoden van vorig jaar, doet met 140 denken aan de cijfers van 2018 en 2019. Toen vielen er respectievelijk 150 en 142 dodelijke slachtoffers in het verkeer.

'Nul verkeersslachtoffers'

De provincie zegt al jaren te streven naar nul verkeersslachtoffers. Om dat te bereiken blijft de provincie nadrukkelijk inzetten op gedragsverandering. Uit onderzoek van de provincie bleek eerder dat een flink deel van de dodelijke slachtoffers in het verkeer geen autogordel droeg, te hard reed, onder invloed was of werd afgeleid.

“Zeer verdrietige cijfers. We willen dat elke Brabander veilig thuiskomt“, reageert provinciebestuurder Stijn Smeulders van Mobiliteit op de nieuwe CBS-cijfers. “In de coronajaren zagen we een flinke daling van het aantal verkeersdoden in onze provincie. Er was in die periode ook minder verkeer op de weg. We zitten nu weer op het niveau van 2019. Elk verkeersslachtoffer is er een te veel. We hebben een ambitie van nul verkeersslachtoffers.”

Daarbij kijkt de provincie naar veiligere wegen, handhaving en het beïnvloeden van het gedrag van de weggebruiker. Het laatste blijft daarbij de grootste uitdaging, beseft Smeulders. “Daar is tijd voor nodig. Ik hoop dat campagnes als Doortrappen, de MONO-campagne of Jouw actie een nog groter bereik krijgen. Veilig de weg op, begint namelijk bij onszelf. Rijd dus niet te hard, gebruik geen drugs of alcohol voor je de weg op gaat en laat je niet afleiden door je telefoon. En dat geldt óók op de fiets of bromfiets.”

Landelijke tendens

Ook op nationaal niveau is weer een stijging te zien. In heel Nederland kwamen er vorig 737 mensen om door een verkeersongeval. Dat zijn er 155 meer dan in 2021, een stijging van bijna 27 procent. Het aantal verkeersdoden in Nederland is daarmee het hoogst sinds 2008.

Hoewel CBS geen verklaring noemt voor de stijging is er wel een opmerkelijke tendens te zien in de leeftijdsgroep van 75 jaar of ouder. Het aantal doden nam in die groep namelijk het meest toe, met 59 procent ten opzichte van 2021. Het gaat vooral om fietsers van deze leeftijd: 150 in 2022, tegen 94 het jaar ervoor.

Net als in voorgaande jaren kwamen meer mannen (522) dan vrouwen (215) om in het verkeer.

In Drenthe, Overijssel en Zeeland vielen daarbij een stuk minder slachtoffers dan in Brabant, maar in die provincie is het aantal doden wel verdubbeld vergeleken met 2021. In de provincie Utrecht daalde het aantal verkeersdoden, in Flevoland bleef het aantal ongeveer gelijk. In Flevoland vielen ook de minste verkeersdoden.

Het aantal verkeersdoden in heel Nederland en per provincie tussen 1996 en 2022.