Jong PSV en Jong Ajax scoren er lustig op los

Jong PSV en Jong Ajax waren maandagavond in Keuken kampioen Divisie flink op schot. De doelpuntrijke wedstrijd eindigde in een 5-4 overwinning voor de Amsterdammers. Als dit de voorbode is voor de eredivisietopper (PSV-Ajax) van aanstaande zondag, dan kunnen de voetballiefhebbers er eens goed voor gaan zitten.

Jong Ajax - Jong PSV 5-4 (3-2)

Jong Ajax kende een bliksemstart tegen de youngsters van PSV. De Eindhovenaren stonden na goed een half uur al met 3-0 achter. Lorenzo Lucca, Mika Godts en Francesco Conceicao waren de doelpuntenmakers aan Amsterdamse kant. Even leek het uit te draaien op een nog grotere achterstand, maar PSV beet in het laatste kwartier van het eerste helft van zich af. Via doelpunten van Ismael Saibari en Simon Colyn (fraaie vrije trap) gingen de PSV'ers met een 3-2 achterstand de kleedkamers in.



In het tweede helft gingen beide ploegen door waar ze gebleven waren. Jong Ajax vergrootte de voorsprong maar kreeg daarbij wel de hulp van PSV'er Jenson Seelt, 4-2. Via een doelpunt van Fedde Leysen kwamen de Eindhovense ploeg weer wat dichterbij. Saibari kreeg in de slotfase nog een dot van een kans, maar hij miste. Francesco Conceicao (Ajax) en Isaac Babadi (PSV) bepaalden de eindstand op 5-4 voor Jong Ajax.