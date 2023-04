Drie olifanten in de Beekse Bergen zijn zwanger (en dat is bijzonder)

Drie Afrikaanse olifanten in Safaripark Beekse Bergen zijn drachtig. Het park maakte dit nieuws dinsdagmorgen bekend tijdens de onthulling van de nieuwe Olifantenvallei, die nog in aanbouw is. Naar verwachting worden de kalfjes over ongeveer drie maanden geboren.

De olifant Punda en haar twee dochters Pina-Nessi en Bongi zijn tegelijk drachtig. Dat is volgens dierenverzorger Yvonne Vogels zeer uitzonderlijk. "Jaarlijks worden er gemiddeld twee tot zes Afrikaanse olifanten in Europese dierentuinen geboren. Het komt ook voor dat er in een jaar geen Afrikaanse olifanten geboren worden." Maar een keer eerder werd een Afrikaanse olifant geboren in de Beekse Bergen. In 2016 beviel Punda van koe (vrouwelijke olifant) Madiba

"Er waren meerdere dekkingen, met een hoop bombarie van de rest van de familie.”

Gemiddeld zijn olifanten 22 maanden drachtig. "Een exacte bevallingsdatum kunnen we niet vaststellen. Wel weten we dat de olifanten in drie maanden tijd zijn gedekt en de jongen kort op elkaar worden geboren. Het wordt voor ons dus ook echt heel spannend!", legt Vogels uit. De vader van de drie toekomstige kalfjes is Yambo. De 18-jarige bul verhuisde in 2021 vanuit Spanje naar Beekse Bergen. "Yambo voelde zich gelijk thuis in de Beekse Bergen en de dames waren ook meteen erg onder de indruk van deze vriendelijke reus. Dit was wederzijds, want ook hij had interesse in de drie koeien. Er vonden meerdere dekkingen plaats, met een hoop bombarie van de rest van de familie", zegt Vogels.

"We zagen dat er precies op het juiste moment dekkingen plaatsvonden."