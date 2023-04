Ongeneeslijk zieke Helma loopt pelgrimstocht in reservetijd van haar leven

De ongeneeslijk zieke Helma Verhoeven-Jacobs uit Cuijk loopt samen met haar man Eddy en hond Tjarro de Brabantse Camino-route. Dat is een pelgrimstocht waarbij de wandelaars 13 dagen lang 300 kilometer door het Brabantse land stappen. Voor Verhoeven en haar man een moment van bezinning, rust, lachen en keihard huilen. “Het is alsof ik letterlijk lichter bij de kapelletjes wegloop.”

“Elke ochtend moet mijn man me weer in elkaar zetten”, zegt Verhoeven met wat ironie in haar stem. Ze zegt het met humor, maar grappig is het niet. Door twee bindweefselziektes wordt ze iedere morgen wakker met alle gewrichten uit de kom. Knieën, heupen, handen en schouders. “Maar als mijn heupen er eenmaal weer in zitten, kan ik grote stappen zetten”, zegt ze.

Dat is echt zo. Het stel loopt gemiddeld zes kilometer per uur. Helma kán zelfs zeven halen, maar dan houdt man Eddy het niet meer bij. Ze zoeken naar kapelletjes, praten, zwijgen en branden kaarsjes.