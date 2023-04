Fietsend meisje (8) zwaargewond na botsing met auto

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision Volgende Vorige 1/2 Meisje (8) op de fiets zwaargewond na botsing met auto

Een fietsend meisje van 8 jaar is dinsdagmiddag rond halfdrie aangereden door een automobilist in de Spaarnwoudelaan in Tilburg. Het meisje raakte ernstig gewond. Ze was wel aanspreekbaar.

Vanwege de ernst van de situatie kwamen een traumahelikopter en drie ambulances naar de plaats van de aanrijding. De politie sloot de omgeving af en sprak met veel getuigen. Onder hen waren veel kinderen omdat de plek van het ongeval vlakbij een basisschool ligt. Spoed

Het jonge slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren.