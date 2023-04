Drugslab ontmanteld in woonwijk in Tilburg, drie mensen opgepakt

In een huis aan de Juralaan in Tilburg is dinsdagmiddag een amfetamine-lab ontdekt. Het huis bevindt zich middenin een woonwijk. Er zijn drie mensen aangehouden.

Ron Vorstermans Geschreven door

De politie is ter plaatse en het gebied is nog altijd afgezet voor onderzoek en de ontmanteling. Overigens was het aanvankelijk niet bij de politie dat er een drugslab in het huis zat. Vanwege een ander lopend onderzoek ging de politie naar het huis toe om een bewoner aan te houden. In de woning werd vervolgens een amfetaminelab aangetroffen. Vervolgens werden nog twee personen aangehouden.