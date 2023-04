ASML groeit ook dit jaar fors, ondanks afkoelende chipmarkt

Chipmachinemaker ASML uit Veldhoven denkt ook dit jaar fors te kunnen groeien. Zo stijgt de omzet dit jaar met ongeveer een kwart ten opzichte van vorig jaar, zegt het bedrijf. De chipmarkt koelt wel wat af, maar bedrijven gaan daar op verschillende manieren mee om, merkt ASML-topman Peter Wennink.

De vraag naar chipmachines daalt licht, omdat sommige bedrijven hun investeringen over langere tijd uitspreiden. Hierdoor willen zij bestellingen bij ASML ook iets later ontvangen, zegt Wennink. Maar hij ziet nog zeker geen problemen voor zijn bedrijf. Ook dit jaar kan ASML niet aan de vraag voldoen. Het bedrijf heeft nog voor bijna 39 miljard euro aan opdrachten in de boeken staan.

In het eerste kwartaal kwam de omzet van ASML uit op 6,7 miljard euro. Daaruit haalde het bedrijf een nettowinst van net geen 2 miljard euro. Dat was boven de verwachtingen van de chipmachinemaker.

China

De laatste tijd was ASML vooral in het nieuws om exportbeperkingen voor zijn chipmachines naar China. Het bedrijf mocht de nieuwste generatie chipmachines, zogeheten EUV-machines al niet leveren.

Onder druk van de Verenigde Staten zijn die beperkingen aangescherpt tot ook een deel van de oudere generatie machines. Amerika wil daarmee voorkomen dat China op technologisch gebied de bovenliggende partij wordt. En dat het land zo ook militair te sterk wordt. ASML zegt nog steeds op de definitieve regels te wachten.

Orderboek

China was in het eerste kwartaal goed voor een beperkt deel van de omzet van ASML, zo'n 8 procent. In het orderboek speelt China een grotere rol. Een vijfde van de 39 miljard euro aan opdrachten komt uit China. Dit jaar verwacht ASML meer omzet uit China te kunnen halen nu in dat land de coronabeperkingen zijn losgelaten. De extra exportregels kunnen daarbij nog wel voor problemen zorgen.

