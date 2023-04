Boze wijkbewoners voelen zich niet gehoord over vluchtelingenopvang

Bewoners van de wijk Horzak in Oss zijn boos over de manier waarop de gemeente de vluchtelingenopvang in hun buurt regelt. Er is niet geluisterd naar de wijkbewoners en de gemeente meet met twee maten, zo is te horen. De opvang van 500 vluchtelingen aan de rand van de stad komt in plaats van de opvang in het oude belastingkantoor in het centrum. Het pand wordt volgend jaar gesloopt.

Ondanks protesten van Actiecomité Horzak gaan de plannen voor de opvang voor 500 vluchtelingen in een weiland aan de rand van Oss gewoon door. Oktober 2024 komen er Oekraïners en andere vluchtelingen wonen. De klankbordgroep waarin de bewoners konden meepraten over de invulling van de opvang, is inmiddels uit elkaar gevallen.

De klankbordgroep was juist opgericht om draagvlak te creëren voor de opvang en bestond uit diverse belanghebbenden, onder wie de wijkbewoners. Maar volgens bewoner Theon de Veer van het Osse actiecomité Horzak, heeft de gemeente helemaal niet geluisterd naar de mening van de bewoners.

Na stemming van de klankbordgroep rolde een opvangvariant uit de bus die een kleine meerderheid (10 tegen 9) de beste vond. Maar de nipte winst leidde tot onvrede binnen de klankbordgroep. Daarop hakte de gemeente zelf de knoop door en koos het de andere variant die 9 stemmen kreeg.

Hierdoor komt het opvangterrein er anders uit te zien dan de meeste omwonenden willen. De bewoners zijn hierom uit de klankbordgroep gestapt. De Veer: “De verschillen tussen die varianten zijn niet zo groot, maar het gaat ons om het hele principe. Er had gewoon nooit een opvang op deze locatie mogen komen. De wijze van variantkeuze door de gemeente is een brevet van onvermogen van het college.”

Flexwoningen

Het actiecomité vindt ook dat de gemeente zich anders opstelt naar hun wijk dan naar andere wijken. "Wij krijgen ook flexwoningen voor statushouders in Horzak . Op andere locaties was dat een reden om er geen vluchtelingenopvang te huisvesten, maar bij ons is dat blijkbaar geen probleem. Ik noem dat meten met twee maten", zegt De Veer.

Het is de bedoeling om de vluchtelingen na de sloop van het oude belastingkantoor, op te vangen in units die geplaatst worden in een weiland aan de Macharenseweg. Dat is in de buurt van de nieuwbouwwijk Horzak. De opvang zal er voor 5 tot 10 jaar blijven. De bewoners van Horzak zijn bang voor overlast in de wijk. Ook de verkeersveiligheid op de Macharenseweg zou nog slechter worden dan hij nu al is.

Koud op je dak

Het actiecomité Horzak benadrukt dat ze niet tegen de opvang van vluchtelingen is. ”Maar de omvang en locatie zijn niet goed. Je krijgt koud op je dak een brief binnen met de aankondiging dat er een vluchtelingenopvang komt in de buurt. Ze hadden ons veel eerder moeten betrekken", zegt Theo de Veer. "Waarom maken ze niet drie opvanglocaties met minder vluchtelingen?”

De Ossenaar denkt dat er nog tijd genoeg is om een extern onderzoek te doen naar andere, meer geschikte locaties binnen de gemeente. Maar de gemeenteraad heeft begin dit jaar al met een meerderheid voor het plan gestemd. Het actiecomité wacht nu op de omgevingsvergunning die aangevraagd moet worden voor de nieuwe opvanglocatie. Daar gaat het comité zeker tegen in beroep.