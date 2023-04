Man wil gewonde gans op straat helpen en zakt ineen, busje en auto botsen

Op de Sterrenlaan in Eindhoven is woensdagmiddag een chaos ontstaan. Een man die een aangereden gans op straat wilde helpen, zakte ineen en is naar het ziekenhuis gebracht. Een bestelbus die op de rem moest voor de gans werd van achteren aangereden door een auto. De bestuurders raakten niet gewond. De gans is overleden.

Ambulances, de brandweer en politie kwamen rond één uur af op het ernstige incident op de Sterrenlaan. Omstanders waren al gestart met het helpen van een man die op het wegdek ineen is gezakt. Hij zat achter het stuur van een buurtbus, die een gans op de weg raakte. Hij zette zijn voertuig even verderop aan de kant en liep terug om de gewonde gans te helpen. Een bestelbus remde om niet over de gans heen te rijden. Een automobilist werd verrast door die remactie en botste tegen de bestelbus. Op dat moment zakte de bestuurder van de buurtbus in elkaar. Traumahelikopter

Omstanders belden 112 en hielpen de man. De politie sloot de weg af en een ambulance bracht de helpende bestuurder met spoed naar het ziekenhuis. Een traumahelikopter landde in de buurt van de plek van het ongeluk. De inzittenden van de gebotste bestelbus en auto zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Zij hoefden niet naar het ziekenhuis. De gans heeft de aanrijding niet overleefd en is door een dierenambulance opgehaald.