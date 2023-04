Tommy's dochter werd ontvoerd naar Litouwen, 2 jaar cel tegen moeder geëist

Al vier jaar mag Bosschenaar Tommy Roussen zijn dochter Yuna niet zien. Het meisje is inmiddels zes jaar oud en woont bij haar moeder Simona in Litouwen. Daar gingen ze met z’n tweeën naar toe in 2019 voor vakantie, maar ze kwamen nooit meer terug. Voor de rechtbank in Den Bosch werd woensdagmiddag twee jaar cel geëist tegen Simona voor de ontvoering van hun kind. En een schadevergoeding van 15.000 euro.

Voor Tommy eindelijk voor de rechtbank stond, heeft hij alles al geprobeerd om zijn dochter Yuna te kunnen zien. “Ik heb talloze procedures gevoerd, zowel in Litouwen als in Nederland, zonder resultaat. Daarom ben ik blij dat ik vandaag eindelijk mijn verhaal heb kunnen vertellen aan de rechter. En dat mijn ex nu ook echt vervolgd wordt.”

Tommy schakelde zelfs misdaadverslaggever John van den Heuvel in om Yuna op te sporen. In een uitzending van Ontvoerd van vorig jaar is te zien hoe Van de Heuvel zijn dochter vindt bij haar moeder en grootouders in een stadje in Litouwen. Tommy mag even naar binnen, maar wordt argwanend bekeken. “Ik mocht Yuna even zien in een afgesloten kamer, terwijl ik allerlei persoonlijke spullen moest inleveren.”

De houding van moeder Simona en ook de grootouders is typisch voor het hele conflict dat werd behandeld door de rechtbank in Den Bosch. Het ging al een tijdje niet goed met hun huwelijk, toen Simona begin februari voor vier weken naar Litouwen ging met Yuna. Maar was dat om even te bezinnen of had ze dat bewust zo gepland? Dat was de hamvraag.

Tommy weet het antwoord wel: “Dit heeft ze zo gepland”, vertelde hij de rechters. “Op 2 februari 2019 is ze vertrokken en op 14 februari was Yuna hier uitgeschreven en in Litouwen ingeschreven.”