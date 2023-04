Eindhoven is afgelopen jaren meer gaan discrimineren bij sollicitaties

De gemeente Eindhoven is sinds 2019 meer gaan discrimineren bij sollicitaties. De discriminatie op afkomst en leeftijd gebeurt bij de eerste selectieronde, op basis van cv's en sollicitatiebrieven. Dit meldt het stadsbestuur zelf naar aanleiding van een onderzoek van de Universiteit van Tilburg. Die onderzocht het effect van het diversiteitsbeleid van de gemeente.

In 2019 was in Eindhoven de discriminatie bij de sollicitatieprocedure verdwenen. Het stadsbestuur concludeert nu dat de ongelijke behandeling ‘hevig is teruggekeerd’,

Ook op andere vlakken is het diversiteitsbeleid in de gemeentelijke organisatie niet verbeterd. Zo zijn mensen met een migratieachtergrond nog steeds sterk ondervertegenwoordigd. Kansen om die ondervertegenwoordiging tegen te gaan, zijn bovendien niet benut, ziet de gemeente.

Ook is er een ‘hardnekkige ongelijke behandeling’ bij het aannemen van overgekwalificeerd personeel op basis van leeftijd en geslacht, zo blijkt uit het onderzoek. Dat werkt ten nadele van jongeren en vrouwen en heeft tot gevolg dat er ongelijke toegang is tot hogere functies.

Verder onderzoek

Hoe het komt dat persoonlijkheidskenmerken weer zijn gaan meespelen bij de brievenselectie gaat Eindhoven onderzoeken, zo geeft de gemeente aan. Om die situatie te verbeteren gebruikt gemeente Eindhoven cursussen van het College van de Rechten van de Mens.

Ook wordt binnenkort een plan gepresenteerd, waarin de gemeente uit de doeken wil doen hoe het diversiteitsbeleid beter kan worden uitgevoerd. Het diversiteitsbeleid wordt bovendien vast onderwerp in het inwerkprogramma van nieuwe leidinggevenden, zo meldt het college van burgemeester en wethouders.

Erkenning

Er gaan ook dingen goed. Zo zijn werknemers met een niet-westerse achtergrond beter verspreid over de verschillende functieniveaus in de organisaties en vormen sollicitanten en medewerkers een afspiegeling van de Eindhovense beroepsbevolking. Daarnaast voelen medewerkers van verschillende afkomsten en leeftijden zich relatief vaak geaccepteerd en erkend, zo blijkt uit het onderzoek van de Tilburgse universiteit.