RKC Waalwijk verliest in blessuretijd van Go Ahead Eagles

RKC Waalwijk heeft het inhaalduel met Go Ahead Eagles verloren. De Deventenaren sloegen in de slotfase toe, toen RKC-doelman Etienne Vaessen niet helemaal fit meer was. Eerder werd hij al behandeld vanwege een blessure. Het werd 3-2, na een duel vol met kansen en hoogtepunten.

RKC kwam al binnen 10 minuten op voorsprong. Met een weergaloze lob van net buiten de middencirkel passeerde Michiel Kramer keeper Jeffrey de Lange, die niet eens zo gek ver voor zijn doel stond. Het was meteen ook vrijwel de enige dreigende actie van de Waalwijkse formatie voor rust.

Het initiatief lag bij de thuisclub, die na een kwartier langszij kwam. Evert Linthorst schoot raak vanuit de tweede lijn, nadat RKC er niet in slaagde een vrije trap goed weg te werken. Mats Deijl zette Go Ahead Eagles vervolgens op voorsprong, door de bal met een schuiver in de uiterste hoek te plaatsen.

De formatie uit Deventer kreeg daarna meerdere kansen het duel al in het eerste deel te beslissen, maar miste ze allemaal. Willum Thór Willumsson slaagde er zelfs niet in een strafschop te benutten, toegekend na hands van Mats Seuntjens.

Tweede goal Kramer

Daardoor kon RKC al vrij snel na hervatting gelijk komen. Opnieuw scoorde Kramer, nu passeerde hij De Lange nadat de bal via 'de kluts' voor zijn voeten was gevallen. Isac Lidberg scoorde vervolgens in extra tijd voor de thuisclub. Zijn kopbal werd eerst nog gekeerd, maar in de rebound tikte de Zweed binnen.

De wedstrijd werd in maart afgelast, omdat sneeuwval voetbal op het veld in Deventer onmogelijk had gemaakt.