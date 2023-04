Marco prikt afval en schrikt van de oogst: 'Schaam me voor de Nederlander'

Marco Sep uit Veghel ergert zich aan zwerfafval. Daarom gaat hij in zijn vrije tijd met een grijper en vuilniszak vieze bermen te lijf. Maar toen hij laatst begon met opruimen van een op- en afrit van de A50 bij Veghel ‘schrok hij zich kapot’. Hij deelde zijn frustratie op LinkedIn en die post maakt nogal wat los.

Marco werd een Zwerf Afval Pakker. Als ‘zapper’ help je als inwoner van je gemeente vrijwillig met het opruimen van zwerfafval. De gemeente zorgt ervoor dat je hiervoor de juiste spullen krijgt. Een grijper, handschoenen, een hesje en vuilniszakken. De volle vuilniszakken haalt de gemeente kosteloos bij je op, of je levert ze zelf gratis in bij de milieustraat. “Het is echt goed geregeld”, zegt Marco daarover.

Zwerfafval is de 43-jarige Marco een doorn in het oog. En daarom besloot hij daar begin dit jaar wat aan te doen. “Ik kan wel roepen dat ik het vervelend vind, maar dan moet je er ook wat aan doen.”

Marco’s oog viel zo ook op de op- en afrit van de A50, ter hoogte van Het Ven in Veghel, waar hij zelf regelmatig rijdt. “Daar lag schrikbarend veel afval. Afgelopen zondag reed ik erheen. Ik dacht dat ik voldoende had aan twee vuilniszakken. Maar na een uurtje had ik aan twee zakken niet voldoende. Toen ben ik naar huis gegaan om nog een extra vuilniszak te halen.”

“Ik had niet het idee dat dit per se een post voor LinkedIn was, maar ik wilde het kwijt. In die post schrijf ik dat ik me schaam voor de mens. Maar eigenlijk schaam ik me voor de Nederlander. Want waarom gaat het in Aziatische landen wel goed? Daar ligt niks op straat, maar dat zit in de cultuur.”

De post van Marco op LinkedIn bereikte al ruim een half miljoen mensen. En dat is mooi meegenomen, al heeft hij niet de illusie dat het probleem hierdoor opgelost wordt. Opvoeden of handhaven is volgens Marco de oplossing, met een sterke voorkeur voor de eerste optie. “Je moet iets doen met de opvoeding. Kijk bijvoorbeeld op de routes waar veel middelbare scholieren fietsen. Daar ligt zoveel rommel. Laat ze eens een dagje mee opruimen, creëer bewustwording.”