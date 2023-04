Meivakantie staat voor de deur, dit is wat het weer gaat doen

Het is nog behoorlijk koel voor de tijd van het jaar. En voor mensen die komende week vakantie hebben en er lekker een paar dagen in eigen land op uit willen gaan, heeft Rico Schröder van Weerplaza geen geweldig vooruitzicht. Het weer wordt er komende week niet veel beter op. "Echt lenteweer zit er nog steeds niet aan te komen."

Ook deze donderdag verloopt nog wisselvallig. 's Ochtends was het overwegend bewolkt en viel hier en daar wat lichte regen en motregen. "In de middag krijgen we te maken met buien en tijdens die buien is er kans op onweer", vertelde Rico donderdagochtend in het radioprogramma 'WAKKER!;' op Omroep Brabant. "Al breekt af en toe ook de zon door. Het wordt hooguit een graad of 12."

Geruime tijd regen

Komende avond en nacht gaat het regenen en ook de vrijdag beginnen we met regen. "Vooral in het midden van het land valt dan geruime tijd regen, maar het noorden van de provincie kan daarmee ook te maken krijgen." Verder naar het zuiden verwacht Rico slechts een enkele bui. "Later op de vrijdag breekt de zon geleidelijk door. De temperatuur komt vrijdag uit op een graad of 16."

Zaterdag kan de temperatuur oplopen naar zo'n 18 graden. "We beginnen dan met zon, maar in de middag kunnen we weer te maken krijgen met enkele buien."

'Heel erg koel voor eind april'

Vanaf zondag gaat de temperatuur naar beneden. "Na het weekend is het hooguit een graad of 10 of 11. Dat is heel erg koel voor eind april. We krijgen vanaf dan dagelijks te maken met enkele buien. Vanaf Koningsdag, volgende week donderdag, lijkt de temperatuur weer wat te gaan oplopen, maar echt lenteweer zit er nog steeds niet aan te komen."