Minibieb vol met boeken in brand gestoken: ‘Het is verschrikkelijk’

Vandalen hebben het afgelopen weekend gemunt op de minibieb in de Batterijstraat in Lithoijen. De boekenkast, waar mensen uit het dorp gratis boeken konden lenen, is meegenomen en verderop in brand gestoken. “Mijn eerste gedachte was: dit heeft de jeugd gedaan”, zegt eigenares Till Willems ontdaan.

Slechts één boekje en alleen nog wat as is er over van de minibibliotheek, die tot aan de nok toe gevuld was. De buurvrouw van Till vond de resten van het kastje toen ze ’s ochtends vroeg ging wandelen. “Zij zag de resten van de minibieb liggen. Het is verschrikkelijk.” De kast lag een paar honderd meter verderop, op de dijk. Till vermoedt daarom dat het om meerdere daders gaat. “Om het boekenkastje te dragen moet je minimaal met twee personen zijn”, zegt ze. Zowel de boeken als het kastje zijn verwoest door de brand. Ook het geocache-spel, dat in de minibieb verwerkt zat, is weg. De minibibliotheek stond al zo’n acht jaar in de Batterijstraat en er werd veel gebruik van gemaakt. Till vindt het daarom extra wrang dat de kast nu weg is. Ondanks de schrik heeft ze nog geen aangifte gedaan bij de politie. “Dat zou ik eigenlijk wel moeten doen he?” Ze laat het er niet bij zitten en wil weer een nieuwe minibieb opzetten. “Als iemand een kastje heeft, ben ik heel blij.”