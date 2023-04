De monsters van Joop gaan de hele wereld over: 'Vooral voor filmfans'

De monsters van Joop Bongaerts (27) uit Breda gaan de hele wereld over. Aan de hand van een foto maakt hij beelden van monsters uit bekende films na. “Ik probeer ze echt tot leven te laten komen. Dat is het ultieme wat je wilt bereiken.” Filmliefhebbers kopen die beelden voor 1500 tot 3500 euro per stuk.

Gewone mensen kan hij ook in een beeld namaken, maar dat vindt Joop niet zo boeiend. “Stiekem vind ik het heel leuk een reactie uit te lokken met wat je maakt. Iets monsterlijks en engs triggert de kijker sneller.” Hij maakte onder meer al Lurtz van 'Lord of the Rings', Caesar uit 'Planet of the Apes' en Davy Jones uit 'Pirates of the Caribbean' na. “Ik was vroeger al fan van films en ik hield van tekenen en schilderen. Daar kwam boetseren bij." De kneepjes van het vak leerde hij bij een special effects-bedrijf in Nederland. "Ik ben daar gestopt, maar ik bleef beelden maken voor verzamelaars. Nu is het mijn werk. Dit doe ik fulltime.”

"Ik ben twee maanden met een beeld bezig."

De kunstenaar begint altijd met klei. “Het is waterklei. Dat is dezelfde klei als voor het maken van potten. Daar zitten geen stukjes in", legt hij uit. "Boetseren kost veel tijd. Eerst ga je ruw de vormen opzetten, net als bij tekenen. Daarna gebruik je ook andere materialen zoals siliconen of zachtschuim. Al met al ben ik twee maanden met een beeld bezig.” Vooral het plaatsen van de ogen luistert heel erg nauw. “Als een beeld net een millimeter de verkeerde kant op kijkt, krijg je al de verkeerde uitdrukking. Of hij kijkt scheel. Het is al vaak misgegaan.” Het zijn vooral verzamelaars die beelden bij hem bestellen. “Voor in hun hobbyruimte, hun mancave. Hoewel vrouwen de beelden ook kopen. Het zijn filmfans."

"Een artiest van Lord of the Rings kocht een van mijn koppen."

Bongaerts laat tijdens het tweedaagse festival The Art Department in het Klokgebouw in Eindhoven zien hij hoe de beelden maakt. Hij staat deze dagen tussen de creatieve makers van grote Hollywoodfilms. Zo zijn de creatieve grootheden die meewerkten aan films als ‘Star Wars’, ‘The Lion King’, ‘Despicable Me’ en ‘Ice Age’ ook naar Eindhoven gekomen. Aan belangstelling geen gebrek: de rijen zijn lang als de deuren van het gebouw opengaan. En ook uit de filmwereld zelf zijn de reacties op zijn werk lovend. "Ik heb ook bekende mensen die de beelden kopen. Een van de artiesten van 'Lord of the Rings' heeft een van de koppen van mij gekocht. Die staat nu in zijn verzameling.” Voor zichzelf heeft Joop nog één wens. “Ik wil nog graag een heel toffe Dracula maken.”

Joop Bongaerts aan het werk tijdens het festival in Eindhoven (foto: Rogier van Son).

Lurtz, het beeld dat werd verkocht aan iemand van Lord of the Rings (foto: Joop Bongaerts).

Davy Jones uit Pirates of the Caribbean (foto: Joop Bongaerts)