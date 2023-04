A2 dicht richting Eindhoven na groot ongeluk, verkeer staat vast

De A2 vanuit Weert richting Eindhoven is aan het begin van de avondspits gesloten na een ongeluk bij het Eindhovense knooppunt Batadorp. Rond kwart voor vier botsten drie vrachtwagens en twee auto's op elkaar. Veel verkeer rond Eindhoven staat vast.

Een bestuurder van een vrachtwagen is gewond geraakt. Hij zat bekneld in de cabine en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat is tot halfacht 's avonds bezig met werkzaamheden. Of de weg ook tot die tijd (helemaal) dicht blijft is nog onduidelijk.

Omleiding

Het verkeer rond Eindhoven staat vast. Het ongeluk gebeurde op de plek waar de parallelbaan en de hoofdrijbaan bij elkaar komen. Als gevolg kan verkeer niet via de parallelbaan om het ongeluk heenrijden. Dat levert veel vertraging en dus ook files op.

Het verkeer vanuit Maastricht dient dan ook rekening te houden met extra reistijd en een omleiding, meldt Rijkswaterstaat. Vanaf knooppunt Leenderheide is een omleidingsroute ingesteld richting Utrecht via de A67, A73, A50 en A15.