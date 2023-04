A2 uren dicht na ongeluk met drie vrachtwagens bij Eindhoven

De A2 vanuit Weert richting Eindhoven was sinds het begin van de avondspits gesloten na een ongeluk bij het Eindhovense knooppunt Batadorp. Rond kwart voor vier botsten drie vrachtwagens en twee auto's op elkaar. De weg was tot halftien dicht richting Eindhoven.

Een bestuurder van een vrachtwagen is gewond geraakt. Hij zat bekneld in de cabine en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Omleiding

Het verkeer rond Eindhoven stond lange tijd muurvast. Rond zeven uur 's avonds was het nog altijd druk op de weg rond het ongeluk.

Het ongeluk gebeurde op de plek waar de parallelbaan en de hoofdrijbaan bij elkaar komen. Als gevolg kon verkeer niet via de parallelbaan om het ongeluk heenrijden. Dat leverde veel vertraging en files op.