Code geel: vanaf zeven uur een komen en gaan van zware buien

In het hele land geldt vrijdagavond code geel vanwege plaatselijke onweersbuien. Volgens Rico Schröder, weerman bij Weerplaza is het in Brabant vanaf zeven uur een komen en gaan van stevige buien.

Die buien gaan bovendien gepaard met zware windstoten van 60 tot 70 kilometer per uur. 'En er is kans op hagel.' Volgens Rico gaat het niet overal los in onze provincie. "De meeste regen valt in de oostelijke helft van onze provincie. Tijdens een flinke bui kan er wel zo'n 10 mm regen vallen." De buien trekken rond middernacht van zuid naar noord onze provincie uit. "In de nacht klaart het dan op. Er kan mist of nevel ontstaan. Die trekt zaterdagochtend snel weg om even plaats te maken voor de zon", vertelt Rico. Zaterdagmiddag verwacht de weerman weer regen.