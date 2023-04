Heel huizenblok gesloopt, maar één bewoner wil nog niet van wijken weten

Verhuurder Trudo sloopte in de Jacob van Deventerstraat in Eindhoven een compleet huizenblok om er nieuwe huizen te kunnen bouwen. Eén huis moesten ze laten staan: het enige koophuis. Het huis staat nu op een enorme kale vlakte met een hek eromheen. Met de eigenaar is de afgelopen twee jaar flink overlegd om tot een oplossing te komen.

De sloopmachines zijn inmiddels weg. Drieëndertig huizen werden neergehaald. Huis vierendertig bleef staan. Mocht het huis ooit gesloopt worden, moet alles weer van stal gehaald worden. Ideale situatie was geweest dat we in een keer alles hadden kunnen slopen daar", laat Britt van Keulen van woningcorporatie Trudo in Eindhoven weten. Het hoekhuis stond in een rijtje sociale huurwoningen. Het werd in 2007 gekocht met de regeling ‘Slimmer Kopen’ van Trudo: met die regeling worden huurhuizen met een fikse korting op de marktwaarde verkocht. De sloopkogel heeft ook een klein deel van het huis van de buren gespaard. Zo werd de koopwoning niet per ongeluk beschadigd. Trudo liet de grond omploegen en er kwam een hek om de kale vlakte heen. Een hek dat alleen wordt onderbroken om bij het ene huis te kunnen komen. Al jaren is verhuurder Trudo bezig met de eigenaar van het koophuis. "We hebben hem twee jaar geleden al op de hoogte gesteld van de plannen. We zijn meteen op zoek gegaan naar een oplossing, zoals een andere ‘Slimmer Kopen’-woning of een huurwoning. Verschillende voorstellen zijn voorgelegd waar hij zich niet in kon vinden. Of het duurde lang voordat er een reactie kwam. Dat heeft veel meer tijd in beslag genomen dan wij gehoopt hadden."

"Er moeten woningen bij komen dus er moet gebouwd worden."

Langer wachten wilde de woningcorporatie niet. Op de plek waar ruim dertig woningen stonden, moeten er zestig terugkomen. "Er lag ook een plan B mocht deze meneer bij zijn standpunt blijven en niet willen verkopen. Dan was er om de woning heen gebouwd. Daarom is er ook al gestart met slopen. Er moeten woningen bij komen dus er moet gebouwd worden." Een oplossing lijkt nu wel in zicht. Woningcorporatie Trudo koopt de woning terug. Voor hoeveel geld wil de verhuurder niet zeggen. Voor 1 juni zou de eigenaar vertrekken. Alleen is er nog steeds geen handtekening gezet. Van Keulen: "We zijn in de afrondende fase. We zijn ervan overtuigd dat het goed gaat komen. Zo niet, moeten we een andere weg inslaan." De woningcorporatie wil de bouw na de bouwvak laten beginnen. De bewoners wilden geen reactie geven.

Een stukje van het huis van de buren bleef ook staan (foto: Rogier van Son).