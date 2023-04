Opnieuw advocaat gearresteerd voor hulp aan Taghi in EBI Vught

De politie heeft opnieuw een advocaat van Ridouan Taghi gearrresteerd. Vrijdag werd de Rotterdamse advocate Inez Weski aangehouden voor het doorspelen van informatie uit de EBI. Dat zou blijken uit ontcijferde berichten van een beveiligde telefoon.

De gearresteerde advocaat Inez Weski wordt verdacht van deelname criminele organisatie. Daarnaast wordt Weski, die advocaat is van Ridouan Taghi, verdacht van het schenden van geheimen. Dat meldt het Openbaar Ministerie vrijdagmiddag na berichten in de Telegraaf. Weski is na haar arrestatie ingesloten en wordt verhoord.

De arrestatie van Weski vond plaats na een onderzoek naar haar rol bij het doorspelen van informatie door Taghi vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) naar de buitenwereld. De verdenking is daarbij dat Weski daarbij als doorgeefluik heeft gefungeerd, schrijft de Telegraaf.

Eerder al kwamen bij De Telegraaf tips binnen dat ook kantoorgenoten van Weski soms ongeoorloofd berichten doorspeelden. Dat zou gebeuren via de advocatenlijn, die niet mag worden afgeluisterd. Zo zou een jonge kantoorgenoot haar telefoon op speaker zetten als Taghi vanuit de EBI belde, waardoor familieleden konden deelnemen aan het gesprek.