Arie liep alle zes Centurion Walks ter wereld: 160 kilometer in 24 uur

Arie Kandelaars (59) uit Deurne heeft afgelopen weekend een wel heel bijzondere sportieve prestatie behaald. Hij is de enige in Brabant die alle Centurion Walks wereldwijd heeft uitgelopen. Dat zijn extreme wandeltochten, waarbij je 160 kilometer loopt, binnen 24 uur. In Australië liep Arie de laatste 160 kilometer. “Toen ik over de finish kwam, was ik de gelukkigste mens ter wereld.”

Een aantal jaar geleden begon Arie met lopen, toen hij van de dokter te horen kreeg dat hij moest afvallen. “Ik verloor 35 kilo en wilde dat graag zo houden. Ik ben veel gaan wandelen en stelde de Kennedymars als doel. Kort daarna kregen we te horen dat mijn vrouw kanker had. Na haar overlijden ben ik helemaal opgegaan in het lopen. Het maakt mijn hoofd leeg en alle ellende verdwijnt even."

Al snel kwam een nieuwe uitdaging op Arie’s pad, de zogenaamde ‘Centurion Walk’. De oorsprong van deze heftige wandeltocht ligt in Engeland, waar het in 1911 begon. “De bedoeling is dat je 100 Engelse mijl loopt binnen 24 uur. Dat is omgerekend ongeveer 160 kilometer. Er zijn er zes in de wereld. Ik ben begonnen in Zuid-Afrika en daarna volgden die van Engeland, Nieuw-Zeeland, VS en Nederland. Alleen Australië ontbrak nog.”

“De eerste drie pogingen daar mislukten en dit was de laatste. Ik heb nog harder getraind en was al twee weken voor de wedstrijd in Melbourne. Ik heb daar alleen nog gerust, gelopen en gezond gegeten. Dat het nu is gelukt, daar ben ik mega trots op en geeft echt een euforisch gevoel”, zegt een nog steeds glunderende Arie.