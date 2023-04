Geluksonderbroek en Candy Crush: deze sporters zijn ook bijgelovig

Ruud van Nistelrooij doet zijn pet niet meer af, want PSV lijkt erdoor onverslaanbaar. Je kunt ervan vinden wat je wilt, maar hij is lang niet de enige sporter die een beetje bijgelovig is. Veel Brabantse sportmannen en -vrouwen hebben een vast ritueel voor een wedstrijd. We zetten er een paar voor je op een rijtje.

Rico Verhoeven Voor hij de kickboksring in gaat, mikt Rico Verhoeven steevast een plastic flesje in de prullenbak. “Dat blijf ik doen tot ‘ie erin gaat, zei hij in een interview met College Tour. “Vaak gebeurt dat vlak voor de wedstrijd en dan denk ik: komt goed.” En ooit haalde hij zijn bijgeloof uit het spelletje Candy Crush. “Ik had overal drie sterren, behalve bij een level. Dus tot op de wedstrijddag ben ik bezig geweest om drie sterren te halen. Want dan zou ik winnen.” Vlak voor de wedstrijd lukte het hem en hij won het gevecht. “Waarschijnlijk daardoor”, lacht hij.

Michael van Gerwen Als er iemand is die aan bijgeloof doet is het darter Mighty Mike wel. Zo staan zijn pijlendoosje en glaasje water altijd op precies dezelfde plek, onthulde hij in een video op zijn Instagram. Hij heeft altijd dezelfde zwarte boxershort aan. En iedere wedstrijd zie je hem een paar keer zijn sokken optrekken. “Ik weet ook niet waarom. Misschien helpt het mij om mijn focus terug te vinden voordat ik weer mijn pijlen naar het bord gooi. Ik doe het in ieder geval niet bewust”, zei hij daarover.

Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel wil er altijd voor zorgen dat hij op ronde getallen afklokt tijdens zijn trainingen. “Kom ik thuis en er staat 2 uur 58 op mijn klok, dan rijd ik nog een blokje om”, vertelt hij in gesprek met De Telegraaf. “Het mag overigens ook in kilometers een rond getal zijn. Staan er 117 kilometers, dan moeten dat er 120 worden. Ik weet niet wat er gebeurt als ik dat niet doe. Waarschijnlijk niks, maar dat komt niet voor, want ik zorg dat het altijd klopt", aldus de Europese kampioen veldrijden.

Frédérique Matla

De spits van Oranje heeft vlak voor iedere hockeywedstrijd een ritueel samen met haar vader. Als haar ouders in het stadion zitten, zoekt Frédérique oogcontact. En zodra ze elkaar gevonden hebben ballen ze beiden hun vuisten, zo vertelde haar vader in een interview met Hockey.nl. “Zo van: wij hebben er zin in. We gaan genieten”, vertelde Peter Matla.

Roy Meyer

Ook judoka Roy Meyer uit Breda heeft een vast ritueel, waardoor hij met meer zelfvertrouwen de ring in gaat. Hij trekt zich even terug en denkt aan zijn verleden. “Aan waar ik vandaan kom. Van een moeilijke plek”, zei hij in het tv-programma De Nieuws BV. “Dan denk ik van 'toen was ik daar, nu ben ik hier, hoe mooi is dat?' Ik heb al gewonnen. En nu kan ik ook nog eens genieten straks."

Die Brabanders kunnen er wat van. Maar als er één sporter koning bijgeloof is, is het tennisser Rafael Nadal. Hij houdt er een lange waslijst op na met rituelen. Zo loopt hij nooit over de witte lijnen van het veld. Zet hij altijd twee waterflesjes klaar met de etiketten precies in zijn richting. Zijn sokken moeten tijdens de wedstrijd altijd even hoog opgetrokken zijn. En bij het serveren plukt hij altijd even aan zijn neus, doet hij zijn haar achter zijn oren en doet hij z'n broek goed.

