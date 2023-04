Waarom de jaren '70 alles betekende voor de Deurzakkers

De jaren ’70 waren de hoogtijdagen van de popmuziek. Dat vindt Clemens van Bracht, die samen met Willem van Schijndel de Deurzakkers vorm. Het duo beleefde zelf hun debuut in het decennium, en scoorde met dat debuut ook nog hun grootste hit.

In 1975 bestormen de Deurzakkers met Zak eens lekker door de hitlijsten. Van Bracht vertelt in het radioprogramma Brabants Bont: “Willem ontdekte in 1974 de melodie voor het nummer. In december van dat jaar hebben we het nog opgenomen.” Een paar maanden later brachten ze het nummer uit.

“En wat gebeurde er in 1975?” roept Van Bracht verheugd. “Ik weet het nog als de dag van gisteren. We kwamen binnen op nummer 27 in de Top 40 van Veronica. Niet te geloven.” Ze stonden in de lijst tussen als Queen, Status Quo, Elvis Presley en John Lennon.

Zak eens lekker door werd dé carnavalskraker van 1975 en dat stem Clemens tot op de dag van vandaag nog gelukkig. “Het heeft ons heel veel gebracht. We hebben er alles aan te danken.”