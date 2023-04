Corry, Ben en de Smurfen: jaren '70 waren hoogtijdagen van Pierre Kartner

De Bredaase liedjesschrijver Pierre Kartner had zijn grootste successen in de jaren ’70. Vorig jaar overleed Vader Abraham, zoals velen hem kennen. Hij was onder andere de drijvende kracht achter Corry Konings en Ben Cramer.

Kartner begon zijn carrière in de jaren zestig. Hij zong in een bandje, was plugger voor een platenmaatschappij en werd uiteindelijk muziekproducer. Hij bracht er tientallen liedjes uit onder verschillende namen en dat leverde wat bescheiden hitjes op.

Corry Konings

Liedjes schreef en produceerde Kartner aan de lopende band, maar de definitieve doorbraak kwam toen hij in 1970 voor Corry Konings & De Rekels het lied 'Huilen is voor jou te laat' maakte. Het nummer werd een ongekend succes: het stond 41 weken in de Top 40. Het is tot op de dag van vandaag het enige nummer dat zó lang in de lijst stond. Hierna was de naam van 'onze' Corry Konings als de vrouwelijke vertolkster van het Nederlandse levenslied gevestigd.

Ook met artiesten buiten onze provincie bereikte Kartner veel. Ben Cramer uit Amsterdam dankt zijn grootste hit 'De Clown' aan hem. In 1971 brachten ze het nummer uit en bleef 7 weken in de Top 40 staan. Cramer noemt het tegenwoordig zijn lijflied: bij elk optreden moet hij het zingen.

Vader Abraham

Kartner maakte ook vele carnavalsliedjes. De kraker Vader Abraham had zeven zonen uit 1971 betekende de geboorte van zijn alter ego Vader Abraham. Hij werkte met verschillende anderen samen en bracht nog veel meer nummers uit. Uiteindelijk scoorde hij met zijn alter ego een reeks hele reeks top 10-hits zoals Pootje Baaien en Uche Uche.

In zijn eentje scoort hij later twee gigantische internationale hits: in ‘t Kleine Café aan de Haven en Het Smurfenlied. Dat eerste nummer wordt in 1975 in eigen land een bescheiden hit, maar er is gigantisch veel interesse uit het buitenland. Joe Dassin neemt een Franse versie op en Peter Alexander maakt een Duitse versie met Die kleine Kneipe. Ook komen er Engelse versies: Demis Roussos maakt er The Red Rose Cafe van en Engelbert Humperdinck vertaalt het iets letterlijker naar The little cafe by the harbour.

Lied der Schlümpfe

Twee jaar later neemt Kartner als Vader Abraham ’t Smurfenlied op. De Smurfen bestonden al in stripvorm en Schlagerfestival-organisator Harry Thomas wilde de blauwe wezentjes extra promoten met een lied. Hij kwam uiteindelijk bij de Bredase liedjesschrijver terecht en die wilde wel zo’n lied maken. Op één voorwaarde: als hij het mocht zingen op het Schlagerfestival. Zo gezegd, zo gedaan.

Het nummer kwam in 1977 uit en schoot naar nummer 1 in de Top 40. Het werd de bestverkochte single in dat jaar. Ook bij dit nummer was er veel buitenlandse interesse, maar dit keer maakte hij zelf de vertaling. Zo bestond er in Duitsland het Lied der Schlümpfe en kent Groot Brittannië The Smurf Song, en bestaan er versies in het Frans, Spaans, Zweeds en Chinees.

Kartner is zijn hele leven liedjes blijven maken. Velen zullen hem ook nog kennen als schrijver van het songfestivalliedje Ik ben verliefd (Sha La Lie) van Sieneke in 2010. In november 2022 overleed Kartner op 87-jarige leeftijd.

Dit weekend hoor je op de radio bij Omroep Brabant het 70’s Weekend. Tot en met zondag hoor je de allertofste en beste muziek uit dat prachtige decennium omlijst met nieuws en spelletjes van toen. Luister mee via omroepbrabant.nl/radio