Grote stroomstoring in omgeving Werkendam, bijna 8000 huizen zonder stroom

Er is vrijdagavond een grote stroomstoring in de omgeving van Almkerk, Nieuwendijk, Sleeuwijk, Werkendam en Woudrichem. Dat komt door een probleem in het hoogspanningsnet, vermoedelijk door slecht weer. 7771 klanten van Enexis zijn getroffen door de storing.

"Er is een verbinding uitgevallen tussen Geertruidenberg en de Biesbosch", legt een woordvoerder van TenneT uit. Ook is er een deel van de verbinding op de Amercentrale weggevallen, vermoedelijk door slecht weer. Het zou kunnen dat de bliksem is ingeslagen, maar dat moet nog worden onderzocht."

Monteurs zijn onderweg om te kijken wat er precies aan de hand is en hoe het kan worden opgelost. Volgens Enexis is een deel van het probleem inmiddels opgelost. Verwacht wordt dat de storing rond 21.45 verholpen is.



Rol TenneT en Enexis

TenneT transporteert de elektriciteit via het hoogspanningsnet naar het onderstation. Enexis zorgt ervoor dat de elektriciteit van daaruit bij de huizen en bedrijven terechtkomt.