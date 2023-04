NAC wint in Eindhoven, Willem II zet goede reeks voort tegen TOP Oss

Willem II heeft in eigen huis met 4-0 gewonnen van TOP Oss. De Tilburgers pakken daarmee hun vijfde zege op rij, terwijl Oss nu 19de staat en enkel Jong Utrecht onder zich heeft staan op de ranglijst.

In het andere Brabantse onderonsje vrijdagavond won NAC met 1-2 van FC Eindhoven. In Eindhoven kreeg Ogenia in de negentigste minuut direct rood en stond de thuisploeg nog even met tien man.

Den Bosch heeft ondanks een rode kaart toch gewonnen uit bij Roda JC. In de slotminuten viel de enige goal. In blessuretijd pakte Möller, die daarvoor trouwens ook het doelpunt maakte, nog wel een directe rode kaart. Helmond Sport wist in Helmond niet te winnen van Heracles: het werd 0-1.