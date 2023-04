Trailer valt om op A50, paarden komen met de schrik vrij

Op de A50 bij Veghel is zaterdagochtend een trailer met twee paarden erin omgevallen. Van de trailer bleef door het ongeluk niets over, de paarden kwamen met de schrik vrij. "Wonder boven wonder maakten de paarden het goed!"

Een dierenarts die het ongeluk zag gebeuren, is meteen omgedraaid en gestopt om te helpen. "De paarden maken het goed en waren alleen flink geschrokken, net als de eigenaren", laat de politie Maashorst op Instagram weten. Een voorbijganger met een lege trailer haalde de twee paarden van de snelweg af. "Blij met alle behulpzame burgers! #datislief", schrijft de politie. File

De trailer lag door het ongeluk midden op de A50 in de richting van Oss naar Eindhoven. De twee rijstroken werden afgesloten, verkeer moest over de vluchtstrook rijden. Daardoor stond er een file van zo'n vijf minuten. De omgevallen trailer is weggetakeld door een lokaal bergingsbedrijf.

Foto: Politie Maashorst.