Lisette neemt afscheid van oude bomen: 'Het zal nooit meer hetzelfde zijn'

Ze hebben nog drie dagen te leven en daarna is het klaar. Drie van de vier enorme en beeldbepalende oude kastanjes aan de Baronielaan in Breda. De bomen zijn zo ziek dat ze dinsdag gekapt worden. Tot verdriet van veel buurtbewoners. "Het zal nooit meer hetzelfde zijn op deze plek", zegt Lisette de Jongh-De Leeuw. De Bredase nam zaterdag ritueel afscheid van de bomen die daar 123 jaar geleden werden geplant.

Wie vanaf de Zuidelijke Rondweg in Breda de Baronielaan op rijdt, kan ze niet ontgaan: vier grote, oude kastanjes op het ronde Engelbert van Nassau plantsoen. Al sinds 1900 staan ze daar. Nog even. De kastanjebloedingsziekte en allerlei schimmels doen ze nu definitief de das om.

Al twintig jaar is Lisette geregeld tussen de houten reuzen te vinden. Om te mediteren, om de energie van de oude bomen te voelen. Ze zag de kastanjes aftakelen en de schimmels verschijnen. Maar toch kwam het nieuws over de kap hard aan. "Ik voel bij deze bomen de steun en kracht van Moeder Aarde. Ze geven rust, vertrouwen en bescherming voor deze buurt."

In de regen hield Lisette samen met een paar andere buurtbewoners zaterdagmiddag een afscheidsritueel. Tussen de vier bomen werd een mandala gelegd: een soort krans van takjes en bloemen. "Ik hoop dat we ze hiermee liefdevol energie kunnen geven dat ze goed naar de andere kant kunnen. Terug naar de bron."

In de kring gingen ze om de mandala staan. "Het centrum van de mandala is heel speciaal. Je zou kunnen zeggen dat het het centrum van de kosmos is. Daarin kun je alles loslaten en ontvangen. Via het hart. En bomen communiceren via het hart. En zo vragen wij de bomen of ze ons nog iets willen vertellen en kunnen wij hen nog iets vertellen."