Sla het boek open en je waant je in de middeleeuwen

Het is een echte stap in de middeleeuwen. In het Kruisherenklooster van Sint Agatha kun je boeken uit de eeuwenoude bibliotheek van dit historische gebouw bekijken. Dit is bijzonder, want de boeken waren altijd alleen in te kijken door de bewoners van het complex of wetenschappers. Een liederenboek van rond het jaar 1500 is de parel van de collectie. Een boek van 22 kilo en 600 perkamenten bladzijden.

Johan Oosterman is hoogleraar Oudere Nederlandse letterkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen en hij zit ook in het bestuur van de stichting Sint Aegten, die het erfgoed van de kloosterorde in Sint Agatha beheert. De bibliotheek, die hieronder valt, is een ware snoepwinkel voor Oosterman. Er zijn zesduizend boeken van voor 1800. Het graduale van kruisheer Johannes van Deventer - een boek vol met Gregoriaanse gezangen - is het meest uitzonderlijke. Het ziet er uit zoals je een middeleeuws boek voorstelt. Vol met sierlijke letters en kleurrijke afbeeldingen. Het boek is gemaakt rond 1500.

"Het ligt al meer dan 500 jaar op dezelfde plek."

“Toen ik net in het bestuur zat, vroeg ik of ik het mocht zien. En dat mocht. Ik mocht het vasthouden en er doorheen bladeren.” Oosterman glundert als hij erover vertelt. “Dit soort boeken zijn heel zeldzaam. Dat je het dan van zo dichtbij mag bekijken. Ja, dat is echt bijzonder.” Het boek is zwaar, het weegt 22 kilo. “Het is gemaakt door een van de kruisheren die hier in dit klooster hebben gewoond”, vertelt de hoogleraar. “Het is helemaal met de hand geschreven en versierd. Het is hier altijd gebruikt. Er is hieruit gezongen. Dat het al meer dan vijfhonderd jaar op dezelfde plek is gebleven, dat is echt uniek.”

"Oudste bibliotheek van Nederland."