Weerman heeft goed nieuws voor Koningsdag, maar Koningsnacht rond vriespunt

Goed nieuws voor mensen die donderdag Koningsdag gaan vieren. Dat wordt volgens Raymond Klaassen van Weerplaza een droge dag en de temperatuur kan dan oplopen naar 15 graden. Dat vertelde hij zondagochtend in het radioprogramma 'Weekend' op Omroep Brabant.

Tot Koningsdag hebben we te maken met wisselvallig en fris weer voor deze tijd van het jaar. Zondagochtend ziet het er nog vriendelijk uit, met flinke zonnige perioden. "Maar 's middags gaat de bewolking vanuit het zuidwesten toenemen", weet Raymond. "Dan krijgen we weer te maken met regen. Ook 's avonds zullen er perioden met regen zijn. Het verschil met zaterdag zit hem in de wind. Die is wat toegenomen en neemt in de middag nog wat verder toe, naar windkracht 4."

'De temperatuur zal niet veel hoger zijn dan 10 graden'

Maandagochtend is er volgens de weerman van Weerplaza nog steeds veel bewolking. "Dan beginnen we de dag met flink wat buien, denk ik. In de middag kan af en toe de zon doorbreken maar ook dan houden we het zeker niet overal droog in Brabant. De temperatuur maandag zal een stuk lager zijn dan deze zondag: 10 of 11 graden. Dit alles bij een matige tot vrij krachtige westnoordwesten wind."

Ook dinsdag moeten we volgens Raymond rekening houden met meerdere buien bij een matige temperatuur van zo'n 10 graden. "De zon laat zich dan wel wat vaker zien."

'Misschien een graadje vorst tijdens Koningsnacht'

Vanaf woensdag krijgen we even te maken met wat beter weer. "Het wordt dan overwegend droog en de zon komt dan nog wat vaker tevoorschijn. Maar het blijft wel fris. De wind komt dan nog steeds uit het westnoordwesten. Het wordt ook dan hooguit 10 of 11 graden."

Ook de nachten zijn aan de frisse kant. "De nacht van dinsdag op woensdag komt de temperatuur nog net boven het vriespunt uit. Maar Koningsnacht, van woensdag op donderdag, hebben we hier en daar misschien zelfs een graadje vorst. Het is daarbij wel droog. Dat geldt ook voor Koningsdag zelf. Daarbij gaat de temperatuur iets oplopen, naar 13 tot 15 graden. Met wolkenvelden, maar zeker ook zonnige perioden."

Start pollenseizoen

De meivakantie zal, zoals gebruikelijk, ook de start vormen van het graspollenseizoen. De eerste grassen beginnen nu geleidelijk te bloeien en daardoor stijgt de kans op hooikoorts voor twee miljoen Nederlanders met een graspollenallergie. Ook bloeiende berkenbomen veroorzaken nog veel klachten. Zo’n miljoen Nederlanders hebben hier last van.

Het weer speelt een belangrijke rol bij de mate waarin de overlast ervaren wordt. In aanloop naar Koningsdag is het dus koud voor de tijd van het jaar. Dit remt de ontwikkeling en bloei van het gras, waardoor de hoeveelheid pollen die in de lucht terechtkomt nog beperkt is. Ook reinigen buien de lucht. Maar de buien veroorzaken wel een vochtige bodem, waarop het gras goed kan groeien en bloeien.

Tips om hooikoortsklachten te verminderen: