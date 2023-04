Ook de jonge PSV-supporters hebben zin in duel tegen Ajax

Jonge PSV fan heeft zin in wedstrijd tegen Ajax Volgende Vorige 1/2 Jonge PSV fan heeft zin in wedstrijd tegen Ajax

PSV-supporters bereiden zich zondag voor op de wedstrijd tegen Ajax. In de Eindhovense binnenstad is het gezellig. Om half drie is de aftrap, ondertussen genieten veel fans van een biertje.

Op de Markt zitten Eric, Sander en Paul uit Schijndel op het terras. Ze gaan de wedstrijd kijken in het stadion. "We beginnen rustig", zeggen ze terwijl er frisdrank naar hun tafel wordt gebracht. "Hierna gaan we over op bier."

Op de Markt zitten Eric, Sander en Paul uit Schijndel.

De mannen van de harde kern.

Rob en de mannen van de harde kern.

Voor het Philips Stadion staat Jerome Preuilh, gehuld in PSV-shirt en jas. Hij komt samen met zijn gezin helemaal vanuit het Franse Bordeaux, speciaal voor PSV-Ajax. "Ik kijk alles van de grote clubs van het Nederlands voetbal", zegt hij trots.

Jerome Preuilh uit Bordeaux.

Op Stratumseind staat het buiten rond elf uur nagenoeg vol met supporters die alvast wat biertjes aan het drinken zijn. Wie zondagmiddag gaat winnen? "PSV natuurlijk", reageren de meesten.

Dean, Sem en Floris uit Helmond zijn helemaal klaar voor de wedstrijd. Ze lopen met een grote PSV-vlag door het centrum. Over een paar uur gaan ze trots met die vlag in het stadion wapperen.

De meest fanatieke supporter is Charlie, vinden Lidy en Noor. Gekleed in hun rood-witte shirts gaan ze straks naar het Philips Stadion, waar ze hopen te kunnen juichen voor hun club.

Lidy, Charlie en Noor zijn er klaar voor.

Terwijl Stratumseind volstroomt met supporters, houdt de politie toezicht.

Rond twaalf uur staat het Catharinaplein vol met supporters. Ze verzamelen zich voor de corteo, een tocht naar het Philips Stadion. Met hun gezang, fakkels en vlaggen zijn de supporters niet te missen.

Tegen één uur arriveerde de spelersbus van Ajax bij het stadion.

Veel bekijks bij aankomst Ajax-bus in Eindhoven

Even later kwam ook de selectie van PSV in het eigen stadion aan.