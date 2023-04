PSV wint weer van Ajax en heeft pole position voor belangrijke plek 2

PSV heeft zondagmiddag voor de derde keer dit seizoen gewonnen van Ajax. In eigen huis won het met 3-0 van de club uit Amsterdam. Door de zege stijgen de Eindhovenaren naar plek twee. Die plek op de ranglijst is belangrijk om uitzicht te houden op Champions League. De wedstrijd werd na een uur voetballen nog wel een kwartier stilgelegd vanwege een beker die op het veld was gegooid.

Dat de topper ging om plek twee was terug te zien op het veld. Beide ploegen presteren dit jaar ondermaats en op het veld was het voetbal niet om aan te zien.

Hoewel het begin nog aantrekkelijk was door het hoge druk zetten van PSV, zakte het niveau na de openingstreffer ver tot onder de ondergrens. De openingstreffer kwam van Luuk de Jong. De spits, die altijd scoort tegen Ajax, kopte raak uit een voorzet van Johan Bakayoko. Het was het enige hoogtepunt in de eerste helft.

PSV liet de bal aan Ajax en vond het wel prima. De bezoekers wisten niet goed hoe ze tot kansen moesten komen. Het op vooraf bestemde lamme tegen de blinde affiche klopte helemaal.

PSV op rozen

De Eindhovenaren hadden niet door dat met gedurfd spel Ajax gemakkelijk op de pijnbank was te leggen. Toch kregen ze ook in de omschakeling grote kansen. De grootste vlak na rust via Bakayoko. Hij ging alleen op Ajax-doelman Géronimo Rulli, af maar schoot naast.

Niet veel later viel alsnog de 2-0 voor PSV. Xavi Simons werd onderuit gehaald door Rulli en kreeg een strafschop. De middenvelder benutte het buitenkansje en verdubbelde de voorsprong.

Gestaakt

Ajax gaf gas bij en kreeg grote kansen. Juist in die fase, met nog een halfuur op de klok, werd de kraker gestaakt. Vanuit een van de PSV-vakken was een beker gegooid. Het plastic geval raakte weliswaar geen speler of iemand van het arbitrale kwartet, maar volgens de nieuwe richtlijnen van de KNVB moet er tijdelijk gestaakt worden bij voorwerpen op het veld.

Na vijftien minuten werd de wedstrijd hervat. Ajax was gelijk dichtbij de aansluitingstreffer, maar Kenneth Taylor raakte de binnenkant van beide palen.

Toch kwam PSV niet meer in de problemen. Het liep ruim tien minuten voor tijd verder uit naar 3-0. De Jong verzilverde een voorzet van Simons en bracht de zege in veilige haven.

Tweede plek

Door de winst op Ajax stijgt PSV naar plek twee. Dat is een belangrijke positie, omdat het dan nog uitzicht heeft op de Champions League. Dat is belangrijk, omdat eventuele plaatsing voor het hoofdtoernooi vele miljoenen op kan leveren.

Een zekerheid is dat niet want bij plek twee moeten er eerst nog twee voorrondes gewonnen worden. Zover is het nog lang niet. PSV moet dan eerst plek twee in de laatste vier wedstrijden van het seizoen vasthouden.

Eerder dit seizoen won PSV ten koste van Ajax de Supercup (3-5). In Amsterdam werd ook het eerste onderlinge treffen in de competitie gewonnen (1-2). Volgende week staan de teams, in Rotterdam, tegenover elkaar in de bekerfinale.

