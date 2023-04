RKC Waalwijk weet het AZ niet moeilijk te maken

RKC Waalwijk heeft het AZ, de nummer 4 in de Eredivisie, niet echt moeilijk kunnen maken. De Alkmaarse club won vrij gemakkelijk met 3-0 van de ploeg uit Waalwijk. Voor RKC was het de tweede nederlaag in korte tijd, nadat het midweeks ook al het inhaalduel met Go Ahead Eagles verloor.

