Jarmo is de beste 'meeuwenschreeuwer': 'Uit de hand gelopen grap'

Eindhovenaar Jarmo (21) heeft een bijzonder talent. Hij kan de lokroep van een meeuw bijna perfect nadoen. Zo goed, dat hij zondag in het Belgische Adinkerke werd uitgeroepen tot nieuwe Europees kampioen meeuwenschreeuwen.

"Ik ben nog een beetje schor", vertelde Jarmo maandagochtend vroeg in het radioprogramma 'WAKKER!' op Omroep Brabant. "Ik kwam er voor het eerst achter dat ik dit kon op Texel, daar heb je wel wat meeuwen. Daar ben ik een lokroep gaan imiteren."

Jarmo bleef met zijn schreeuw de Belgische Maren van Cauwenberge voor. In de groepscategorie 'kolonie' ging de titel naar de Belgen Loïc Devos, Stijn Cremelie en Milan Desmet. "De deelnemers waren heel gevarieerd", zag de Eindhovenaar. "Er zaten ook echte meeuwenliefhebbers tussen. Die waren ook allemaal enthousiast."

Dat leek zoveel op de roep van een echte meeuw, dat hij zich opgaf voor het evenement in Adinkerke, bij De Panne. En met succes. "Ik heb nu toch maar mooi een Europese titel op mijn naam!", lacht de Eindhovenaar die voor de gelegenheid ook verkleed was als meeuw. "Ik won met mijn zege een typisch Belgisch bierpakket. En een ander gevolg: ik heb nu heel veel interviews!"

Het kampioenschap meeuwenschreeuwen vond vijf jaar geleden voor het eerst plaats. Toen was het nog alleen een Belgisch kampioenschap. Het was een initiatief van Claude Willaert, om het imago van meeuwen wat op te poetsen. Meeuwen worden vaak worden gezien als vogels die overlast veroorzaken. De organisatoren benadrukken dat meeuwen bij de kust horen, 'als zout in de zee'.

Het Belgisch kampioenschap meeuwenschreeuwen bleek een succes en niet veel later werd het evenement een Europees kampioenschap. Jarmo hoorde er toevallig van en opgejut door zijn vrienden besloot hij met hen af te reizen naar de Belgische kust. Met zijn zege verraste hij zichzelf. "Het was een uit de hand gelopen grap, maar we hadden een heel leuk weekend!"