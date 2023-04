Jaar lang Lamborghini met eigen kenteken: Van der Poel in de watten gelegd

Mathieu van der Poel kan tijdens een wielerkoers het 'gaspedaal' af en toe aardig 'intrappen', maar voortaan kan hij dat ook op de snelweg. Lamborghini heeft hem uitgekozen als ambassadeur van het prestigieuze automerk. Dat betekent dat hij een jaar lang een snelle auto gratis in bruikleen krijgt met zijn persoonlijke kenteken: 1-MVDP-1.

De Brabantse wielrenner maakte zijn ambassadeurschap zondag bekend op Instagram. De Lamborghini-dealer in Antwerpen vereerde hem met het aantrekkelijke aanbod. In België is het mogelijk om een eigen kenteken te hebben.

Mathieu van der Poel staat dit jaar nadrukkelijk in de belangstelling met zijn prestaties in het voorseizoen. MVDP voegde dit voorjaar de overwinningen in Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix toe aan zijn erelijst. Van der Poel heeft nu een pauze ingelast om het wielerseizoen later dit jaar weer op te pakken in de Tour de France.

Van der Poel is niet de enige wielrenner met een eigen kenteken. Ook oud-tourwinnaar Jan Janssen heeft een eigen kenteken op zijn auto: Tour-68. Het kenteken verwijst naar zijn tourzege in 1968.