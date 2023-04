Ze genoten van PSV maar Willy en René zagen Ajax nog nooit zo slecht spelen

Voor PSV was het genieten geblazen tegen Ajax. Volgens Willy en René van de Kerkhof was de 3-0 zege nog een magere afspiegeling van de overmacht. "We hebben zoveel kansen gehad, het had ook wel 7-1 kunnen worden", vindt Willy. René wijst vooral naar de tegenstander. "PSV was niet eens top, maar Ajax was erbarmelijk. Ik loop al zo'n 50 jaar mee in het voetbal maar heb Ajax nog nooit zo slecht zien spelen."

In de Willy en René Podcast is ook Willy zeer kritisch op het spel van de Amsterdammers. "Bij Ajax leken ze niet te beseffen dat er enorme belangen op het spel stonden. Dat was bij PSV wel. Maar het is te gemakkelijk om alleen maar te zeggen dat Ajax zo slecht was. Het kwam ook door PSV dat Ajax zo zwak speelde. Zelfs Jordan Teze speelde goed."

Komende zondag treffen Ajax en PSV elkaar nog een keer maar dan in de bekerfinale in de Rotterdamse Kuip. "Het is een groot voordeel dat PSV met 3-0 heeft gewonnen", zegt Willy. Maar daar is zijn broer het niet mee eens. "Het is juist een voordeel voor Ajax. Als wij vroeger van Ajax verloren, wilden we het de volgende keer per se rechtzetten. Dat heeft Ajax nu. Het wordt een lastige finale, al denk ik wel dat PSV wint."

Met de 'achterlijke gladiolen' die met bier gooien, hebben de broers niet veel op. Al wijzen zij ook naar het gedrag van de spelers, bijvoorbeeld de vele opstootjes bij PSV-Ajax. "En als ik die Sambo van Sparta zie die na zijn goal bewust naar het Twente-publiek loopt", moppert René. "Als ik een jaar of 20 was, had ik hem dan misschien ook wel iets toegeworpen. En geen handkusje!"