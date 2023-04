Sigarettenfabriek krijgt tonnen subsidie: 'Dit moet je niet willen'

Sigarettengigant Philip Morris heeft van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een subsidie gekregen van 268.000 euro. Tweede Kamerleden reageren verbaasd: "Dit moet je niet willen." De subsidie was bedoeld om de fabriek in Bergen op Zoom milieuvriendelijker te maken, ontdekte RTL Z.

Philip Morris maakt in Bergen op Zoom sigaretten en onderdelen voor e-sigaretten. Het bedrijf maakte gebruik van de zogenoemde VEKI-regeling. Dat laat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aan RTL Z weten. Die organisatie verstrekt de subsidie namens het ministerie.

Philip Morris voldeed simpelweg aan de voorwaarden, en dus werd de subsidie verstrekt. Toch stortte het bedrijf de subsidie terug. De maatregelen waarvoor subsidie was aangevraagd, werden namelijk toch niet uitgevoerd.

'Strenge eisen'

Kamerleden vinden dat de tabaksindustrie sowieso geen subsidies moet krijgen. Kamerlid Suzanne Kröger van GroenLinks vindt dat er strenge eisen moeten gelden voor dit soort bedrijven, die ze zelf moeten betalen.

Als het product daardoor duurder wordt, is dat volgens haar juist goed. "Het is idioot dat we geld voor verduurzaming in fabrieken stoppen waar we vanaf willen."

Dodelijke industrie niet subsidiëren

CDA-Kamerlid Anne Kuik is het met haar eens. "Het verbaast mij dat dit kan. Dit moet je niet willen."

Philip Morris benadrukt dat het ook zonder de subsidie werk maakt van verduurzaming. Het moederbedrijf heeft 15,5 miljoen euro uitgetrokken om de fabriek CO2-neutraal te maken. Daardoor moet het binnen drie jaar niet meer bijdragen aan klimaatverandering.