Dit is wat de biergooier van PSV aan straffen kan verwachten

De man die zondag een beker bier op het veld gooide tijdens de wedstrijd van PSV tegen Ajax is zondagavond weer vrijgelaten. Er hangen hem allerlei straffen boven het hoofd. Zo kan de man kan een boete krijgen en een stadionverbod.

PSV

PSV gaat de man vervolgen voor het overtreden van de regels. Wie een kaartje koopt, gaat daarmee akkoord met de standaardvoorwaarden. En bij overtreding kan een stadionverbod worden opgelegd.

Standaard is dat al 9 tot 36 maanden, maar dat kan nog meer worden als er verzwarende omstandigheden zijn. Bijvoorbeeld als de wedstrijd wordt gestaakt vanwege het gooien of als PSV hierdoor een boete krijgt.

Een onafhankelijke commissie gaat de strafmaat bepalen in een zitting waar de biergooier ook de kans krijgt om zijn verhaal te vertellen.

Justitie

Daarnaast kan justitie de biergooier vervolgen. De man is opgepakt voor het verstoren van de openbare orde en het openbaar ministerie gaat nu bekijken of de man voor de rechter moet komen of bijvoorbeeld een boete krijgt. De man is zondagavond weer vrijgelaten.

KNVB

De KNVB kan de man een landelijk stadionverbod opleggen op basis van een melding van justitie of van een club. En ook de gemeente Eindhoven kan een stadion- of gebiedsverbod opleggen.

De twee mannen die buiten het stadion werden opgepakt voor het gooien van bier naar spelers van Ajax zijn door de politie inmiddels aangemeld voor een stadionverbod. Daarover beslist de rechter.