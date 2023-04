Zoveel miljonairs wonen er in jouw gemeente

Het aantal miljonairs in Nederland is in 2021 opnieuw gestegen. 317.000 huishoudens hadden een vermogen van een miljoen euro of meer. Dat zijn er 32.000 meer dan een jaar eerder. Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) telt ook het eigen huis en de eventuele hypotheekschuld mee.

Op 1 januari 2021 had ongeveer vier procent van de Nederlandse huishoudens een vermogen van minstens een miljoen euro. Nederlandse miljonairs hadden in 2021 gemiddeld 1,6 miljoen euro: Bijna twee derde had 1 tot 2 miljoen euro.

Een kwart had 2 tot 5 miljoen euro.

6 procent had 5 tot 10 miljoen euro.

3 procent had meer dan 10 miljoen euro. Niet-miljonairs hadden gemiddeld 75.000 euro. Bloemendaal in Noord-Holland is de gemeente met het hoogste percentage miljonairs (30 procent). In Brabant steekt Alphen-Chaam erbovenuit met 10,2 procent. De meeste miljonairs wonen in kleine gemeenten. In onderstaand kaartje kun je de situatie in jouw gemeente bekijken: