Weer staking bij Fokker Elmo in Hoogerheide: 'We zijn heel erg boos'

Medewerkers van Fokker Elmo in Hoogerheide leggen hun werk dinsdag en woensdag opnieuw 48 uur neer. Moederbedrijf GKN Fokker wil de medewerkers in Hoogerheide veel minder betalen dan de collega's uit Helmond als ze meeverhuizen naar Papendrecht.

Volgens CNV-bestuurder Arthur Bot lijkt het er wel op dat de Fokker-directie het probleem inmiddels beter begrijpt. Toch blijft het verschil volgens hem veel te groot.

De bonden roepen medewerkers ook op om niet meer over te werken. Met dat overwerken lijkt de directie de gevolgen van de staking te willen opvangen.

'Blijf-premies'

De werknemers in Hoogerheide zijn boos omdat ze voor de verhuizing naar Papendrecht lagere vergoedingen krijgen dan hun collega’s bij Fokker Landing Gear in Helmond.

De bonden maakten eerder al afspraken met de werkgever over de overgang van de werkzaamheden van ruim duizend mensen naar Papendrecht.

Daarna maakte Fokker nog extra afspraken met de ondernemingsraad in Helmond. Daardoor kunnen zij nu aanspraak maken op een veel hogere ‘blijf-premie’ dan hun collega’s in Hoogerheide. Het verschil kan oplopen tot tienduizenden euro’s.

In Helmond worden landingsgestellen gemaakt en in Hoogerheide kabelbomen. Volgens het bedrijf is het werk in Hoogerheide minder gespecialiseerd. Daardoor is het ook makkelijker om andere mensen te vinden.

'Heel boos'

"Wij zijn tot dusverre erg teleurgesteld in de houding van de directie", vertelt Bot. "Het gaat ons om respect, waardering en een gelijkwaardige regeling. De mensen in Hoogerheide zijn heel boos."