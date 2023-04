Slachtoffer (27) schietpartij Roosendaal is er ernstig aan toe

Het slachtoffer van de schietpartij zondagavond aan de Diamantdijk in Roosendaal is ernstig gewond. Het gaat om een man van 27 zonder vaste woon- of verblijfplaats, zo laat de politie maandagmiddag weten. Bij de schietpartij werden ook een willekeurig huis en een geparkeerde auto geraakt.

In het huis waren op het moment van de schoten meerdere mensen aanwezig. Hoe vaak er is geschoten, wil de politie maandag in het belang van het onderzoek niet zeggen. "Er is veelvuldig geschoten", zo geeft een woordvoerder aan.

Na de schietpartij zou tenminste één auto zijn weggereden. Meerdere politieauto's en de politiehelikopter zochten zondagavond naar de dader of daders van de schietpartij. Dit zonder resultaat.

Auto in beslag genomen

Op basis van aanwijzingen van getuigen werd kort na de schietpartij op de Boulevard Antverpia in Roosendaal een auto gevonden die mogelijk betrokken zou zijn bij de zaak. Deze is in beslag genomen. Ook werd een signalement verspreid van een man die bij die auto gezien is.

Het gaat om een donkergetinte man met een ringbaardje. Hij droeg een zwart jack en een donkerblauwe joggingbroek. De politie is nog naar hem op zoek. Mogelijk is hij de schutter of één van de schutters.

Slachtoffer nog niet kunnen horen

Het 27-jarige slachtoffer meldde zich zondag zelf met schotwonden bij het ziekhuis. De politie heeft hem nog niet kunnen horen. Dat zal op een later moment gebeuren. Zijn rol in de zaak wordt onderzocht.

Meerdere buurtbewoners meldden zondagavond bij de politie dat ze schoten hadden gehoord.

