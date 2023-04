Max krijgt 3 keer een bon, ook al heeft hij een gehandicaptenparkeerkaart

De 72-jarige Max van Kuilenburg uit Eindhoven heeft al drie keer een parkeerboete gekregen, hoewel hij een gehandicaptenparkeerkaart heeft. Dat gebeurde steeds een meter of vijf van zijn huis. “Schandalig! We kijken nu regelmatig naar buiten of we een scanauto zien.”

Max heeft COPD, longemfyseem en astma. Het stukje van huis naar de auto is al een hele opgave voor hem. Voordat we kunnen praten, staat hij al te hijgen. “Ik ben bekaf.” Hij woont vlak bij het stadion van PSV en daar is de scanauto regelmatig te vinden. Hier zijn openbare parkeerplekken waarvoor je moet betalen. Dankzij zijn gehandicaptenparkeerkaart mag Max hier staan zonder te betalen, maar de scanauto weet dat niet. Die auto hangt vol camera’s die 1200 auto’s per uur kunnen checken. Als ‘bewijs’ kreeg Max foto’s van zijn geparkeerde auto toegestuurd. De foto was slechts een donker vlak. Hij begint hard te lachen. “Heb je het gezien? Wat een onzin.”

"Ik heb er gedoe mee."

Sinds twee jaar rijdt de scanauto door Eindhoven en ineens glijden de bonnen door de brievenbus. 'Geen of te weinig parkeergeld betaald', staat er op de bekeuring. Als de scanauto een kenteken ziet waar niet voor betaald is, komt er een controleur op de plek kijken. “Je kunt mijn gehandicaptenparkeerkaart heel duidelijk zien. Van een afstandje al.” Hij moest eerst de boetes betalen en pas daarna kon hij bezwaar maken. Max heeft twee boetes betaald: twee keer 68,30. “Ik ben gepensioneerd. Ik moet rondkomen van mijn AOW en mijn pensioen.” De derde keer dreigde Max naar de rechter te stappen en werd de boete terugbetaald. Hij laat de map vol brieven zien. “Ik heb er veel gedoe mee.”

"De gemeente moet excuses aanbieden.”

“Het is te zot voor woorden dat je drie keer, op hetzelfde adres, een boete krijgt. Dat moet je toch wakker worden," zegt gemeenteraadslid Cor Verbeek van Ouderen Appèl Hart voor Eindhoven. Hij heeft vragen gesteld. "Dit zal niet bij hem alleen zijn. De gemeente moet excuses aanbieden.” Volgens het raadslid is de oplossing simpel. “Het kenteken moet gekoppeld worden aan het adres en de persoon. Dan kunnen ze zien dat iemand een gehandicaptenkaart heeft. Dit zou volgend jaar moeten gebeuren is mij verteld. Het is nog maar afwachten of dat lukt en hoe dat uitpakt.” Inmiddels zijn er bij de redactie meer meldingen binnengekomen van soortgelijke gevallen in Brabant.

De foto waarop de auto van Max zou moeten staan.

De Eindhovense scanauto (foto: gemeente Eindhoven).