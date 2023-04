Gasleiding dichtgemaakt met ducttape: had tot ontploffing kunnen leiden

Bewoners van de Catharinastraat in Helvoirt zijn mogelijk aan een ramp ontsnapt. De hoofdgasleiding in de straat blijkt al jaren te lekken. In de gasleiding zit een gat, zo groot als een hand, dat door onbekenden met onder meer ducttape is dichtgemaakt. Netwerkbeheerder Enexis vermoedt dat het lek is ontstaan bij het aanleggen van glasvezel.

Het lek werd maandag ontdekt door een bouwbedrijf dat een huis in de straat van het gas wilde halen. Ze moesten daarvoor bij de hoofdaansluiting zijn en roken toen een gaslucht. Enexis en de brandweer werden gebeld en de straat werd afgezet voor onderzoek. Daarbij bleek een dat er groot gat in de pijp zat, dichtgemaakt met onder meer ducttape. De pijp lag een meter diep, daar is daarna zand overheen gegooid. Enexis is met reparatie van de gasleiding gestart. Om de vijf jaar worden de gasleidingen in Nederland gecontroleerd met een snuffelapparaat. Toen was alles nog in orde, stelt Enexis. Twee tot drie jaar geleden is glasvezel aangelegd. De netbeheerder vermoedt dat het toen is misgegaan. De glasvezelkabels worden namelijk 'geschoten' en daarbij worden vaker riolering en gasleidingen beschadigd. Glasvezelmonteurs horen het bij Enexis te melden als een leiding beschadigd raakt. De brandweer spreekt over een gevaarlijke situatie. Lekkend gas kan zich ophopen en voor een flinke ontploffing zorgen. Ook zoekt het lekkende gas altijd een weg naar buiten, dus had het via de riolering in de huizen van de straatbewoners kunnen komen.