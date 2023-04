Glazenwasser Dennie zit uren vast in hoogwerker in de stromende regen

Het waren een paar benarde uurtjes voor glazenwasser Dennie Schwartz uit Vught. Terwijl hij de ruiten van een woonzorgcentrum aan de Merpatistraat in Vught boende, ging zijn hoogwerker kapot. Dennie was zijn telefoon vergeten en zat vast in de stromende regen. Pas na een paar uur belde een voorbijganger voor hem de brandweer.

"Hij vroeg: 'Wat is er aan de hand, mijn jongen?' Ik zei: 'Ik moet eruit'." Dennie vertelt zijn verhaal als hij weer met beide benen op de grond staat. "Het was een oude man dus hulp halen ging ook niet zo snel." De glazenwasser kan wel om zijn avontuur lachen. "Een typische maandagochtend. De hoogwerker schoot in de beveiligingsstand. Dan reageert hij nergens meer op. Het was superkoud. Het was heel dom dat ik mijn telefoon niet bij me had." Bij de brandweer werd eerst gemeld dat het om een liftopsluiting zou gaan. "De brandweer kwam eerst met een gewone ladder. Dat werkte niet, dat werd te gevaarlijk. Daarna kwam de hoogwerker. Ik heb nu wel een spannend verhaal voor in de kroeg. Maar eerst een bak warme koffie, daar heb ik wel behoefte aan," zegt de verkleumde glazenwasser.

Dennie wordt uit zijn benarde positie bevrijd. (foto: Bart Meesters/SQ Vision).