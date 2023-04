Floor Jansen vervangt metalband in voorprogramma van Metallica

Een flinke eer voor Floor Jansen. Ze treedt zaterdag in de Johan Cruijff Arena op in het voorprogramma van de Amerikaanse metalband Metallica. Dat maakte concertorganisator MOJO maandag bekend. Jansen is last minute opgeroepen omdat de Amerikaanse metalband Five Finger Death Punch 'door onvoorziene omstandigheden' afhaakte.

In een reactie op haar Twitter laat de zangeres uit Goirle weten dat ze er zin in heeft: "Ik kan het niet geloven. Wat een enorme eer om voor meer dan 50.000 fans in Amsterdam te spelen als voorprogramma van Metallica. Dit is niet te bevatten. Ik kan niet wachten om mijn muziek met de fans te delen en Metallica te zien optreden."

Ook de Amerikaanse heavymetalband Ice Nine Kills is zaterdag te zien in het voorprogramma.

Metallica is een van de grootste metalbands uit de geschiedenis. Ze hadden onder meer hits met 'Nothing Else Matters' en 'Enter Sandman'. Ieder concert van de M72-wereldtournee is anders en heeft ook een ander voorprogramma.

Floor Jansen werd vooral bekend als zangeres van de Finse symfonische metalband Nightwish. In Nederland kennen de meeste mensen haar van het musicalduet 'Phantom of the Opera' met Henk Poort. Samen deden ze in 2019 mee aan het programma 'Beste zangers'.