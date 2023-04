In deze kleine gemeente worden de meeste winkeldieven betrapt

Het aantal betrapte winkeldieven is in de eerste drie maanden van dit jaar fors gestegen. In Brabant werden 1573 keer dieven betrapt toen ze iets mee probeerden te nemen zonder betalen. Een jaar eerder gebeurde dat 1130 keer. Relatief gezien werden de meeste mensen betrapt in Son en Breugel.

Een deel van de stijging komt door de komst van zelfscankassa's bij supermarkten, zeiden criminologen vorige maand tegen de NOS. De zelfscankassa's verlagen de drempel om spullen mee te nemen zonder te betalen. Om dat te voorkomen, worden er vaker steekproeven uitgevoerd en is er meer cameratoezicht. Daardoor worden meer mensen betrapt.

'Meer onderzoek nodig'

Relatief gezien werden de meeste mensen betrapt in Son en Breugel. Daar ging het om 28 winkeldiefstallen in het eerste kwartaal van 2023 en 74 diefstallen in de afgelopen twaalf maanden. Dat zijn er 41 per 10.000 inwoners.

Tweede staat Eindhoven met 272 betrapte winkeldieven in het laatste kwartaal en 973 winkeldiefstallen in het laatste jaar: 40 per 10.000 inwoners.

Waarom juist Son en Breugel zo hoog scoort, blijft raden. Het zou zomaar te maken kunnen hebben met het Meubelplein in die gemeente, met winkels als IKEA, Mediamarkt en Kwantum. Dat trekt vele tienduizenden bezoekers uit de hele regio. En ook daar hebben zelfscankassa's inmiddels hun intrede gedaan.

Ook in andere provincies werden meer winkeldieven betrapt en werd er melding gemaakt bij de politie. Landelijk gaat het om 12.578 betrapte winkeldieven. In een reactie zegt de politie dat er meer onderzoek nodig is om iets te kunnen zeggen over de oorzaak.

Record verbroken

De politie houdt sinds 2012 digitaal openbare misdaadcijfers bij, waaronder het aantal winkeldiefstallen. Het aantal betrapte winkeldieven in Brabant lag jarenlang rond de 1300 per kwartaal in de winter. In het derde kwartaal van 2013 was er een piek van 1500. Dat record is in het eerste kwartaal van 2023 dus verbroken.

Hier kun je zien hoeveel mensen er in jouw gemeente tegen de lamp zijn gelopen: