ASML wil megaparkeerplaats bij Best, maar honderden bewoners zijn tegen

Een groot transferium met zo'n 2500 parkeerplaatsen naast de snelweg bij Best, bedoeld voor medewerkers van ASML. Als het aan de chipmachinefabrikant ligt, komt er zo'n zogenoemde hub, maar een groep inwoners is nu een petitie gestart tégen de aanleg ervan. "Dit moet je op deze plek niet willen."

Het is een van de manieren, waarmee ASML de komende jaren de verwachte groei op wil vangen: het aanleggen van grote parkeerplaatsen in de regio rondom Eindhoven. Dat moet voorkomen dat de snelwegen rondom de stad volledig vollopen.

In 2021 werd zo'n hub bijvoorbeeld al gebouwd in Eersel. Afgelopen oktober werd een soortgelijk plan gepresenteerd aan de gemeenteraad van Best. Daar zou tussen de A2 en het zandpad van de Boslaan een transferium moeten verschijnen.

De gemeenteraad nam kort na het voorstel van ASML een motie aan, waarin ze het bedrijf de opdracht geeft om een onderzoek naar de haalbaarheid te starten. Maar een aantal inwoners van Best wil de resultaten daarvan niet afwachten.

1100 handtekeningen

Afgelopen weekend werd een petitie gestart tegen de komst van de hub, die inmiddels al ruim 1100 keer is ondertekend. David van Dun, een van de initiatiefnemers van de petitie, legt uit waarom hij tegen het plan is. "Het bouwen van dit soort parkeerplaatsen is een goed idee, hoor. Alleen niet op deze plek. Dat is nu nog bosgebied. Je wilt niet dat dat volledig verstedelijkt."

Daarbij speelt ook de grootte van het parkeerterrein een rol. "Het gaat over 2500 plaatsen. We hebben hier in de buurt gekeken, waarmee we het kunnen vergelijken. Toen kwamen we bij het terrein van de Makro, waar zo'n 800 auto's op passen. En dat dus keer drie. Echt mega."

Andere locatie

Als het aan Van Dun en zijn medestanders ligt, zoekt ASML dus een andere plaats. "Er zijn een hoop locaties een stuk geschikter. Kijk bijvoorbeeld naar al bestaande parkeerplaatsen. Bij pretpark Dippie Doe ligt bijvoorbeeld een groot terrein, dat maar een paar keer per jaar gebruikt wordt."

Hoewel het onderzoeksrapport van ASML er dus nog niet ligt, hoopt Van Dun met de petitie een signaal af te geven aan de gemeenteraad. "De raad heeft tot nu toe in het midden gelaten hoe ze over dit plan denkt. Wij hopen dat zo duidelijk wordt dat een hoop mensen hier niet zo blij mee zouden zijn."